В Волгограде самолет из Москвы не смог совершить посадку из-за тумана

Борт ушел на запасной аэродром

ВОЛГОГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Победа", следовавший из Москвы, не смог приземлиться в аэропорту Волгограда из-за плохой видимости и ушел на запасной аэродром, сообщила ТАСС пресс-секретарь ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова. Еще два рейса задерживаются на вылет из аэропорта.

"По метеоусловиям нашего региона, видимость в аэропорту - 150 м, рейс авиакомпании "Победа" ушел на запасной [аэродром] в Саратов", - сказала пресс-секретарь, уточнив, что самолет выполнял рейс из Москвы.

По данным онлайн-табло аэропорта, на вылет из Волгограда задерживаются два рейса: в Москву и Дубай.

Аэропорт в Волгограде - один из немногих в Южном федеральном округе (ЮФО), на который с 24 февраля 2022 года не распространяется режим ограничения полетов. Россия закрыла для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Помимо Волгограда, во всем ЮФО открыты только аэропорты Сочи и Астрахани.