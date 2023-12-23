В Сочи на горнолыжных курортах закрыли канатные дороги из-за непогоды

В Краснодарском крае ранее объявили несколько штормовых предупреждений

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Горнолыжные трассы закрыли на курорте Красная Поляна в Сочи, согласно лавинному бюллетеню, сообщается в Telegram-канале курорта. Еще две канатные дороги закрыты на курорте "Газпром Поляна".

"На сегодня все трассы закрыты, согласно лавинному бюллетеню", - говорится в сообщении.

На курорте "Роза Хутор" канатные дороги работают по погодным условиям, на курорте "Газпром Поляна" закрыты две из трех канатных дорог.

В Краснодарском крае действуют несколько штормовых предупреждений: по лавиноопасности в горах Сочи на высоте более 1,5 тыс. м над уровнем моря, в порту Туапсе ожидается сильный тягун, а в открытой части акватории на участке от Джубги до Магри ожидается сильное волнение, высота волн может достигать 6 м, в Сочи также ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, переходящие в снег, возможны подъемы уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок.