Приамурье отремонтирует восемь учреждений в подшефном районе ДНР в 2024 году

Как сообщили в правительстве региона, в их число вошли пять школ, детский сад, библиотека и колледж

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Амурской области помогут отремонтировать в подшефном Амвросиевском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) одно культурное и семь образовательных учреждений. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"Помогать Амвросиевскому району Приамурье продолжит. В 2024 году планируют отремонтировать пять школ, детский сад, библиотеку, колледж", - говорится в сообщении.

Кроме того, регион поможет сделать освещение, установить школьные остановки и дорожные знаки, а также завершить благоустройство центральной площади имени Ленина в Амвросиевке. Глава Приамурья Василий Орлов подчеркнул в своем телеграм-канале, что особый акцент делается на ремонте учреждений для детей.

В 2023 году на восстановительные работы почти 60 объектов в Амвросиевском районе из бюджета Приамурья было выделено 203 млн рублей. Большая часть работ завершена. Сумма средств на восстановление в 2024 году пока не уточняется.