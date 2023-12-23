В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы

В пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ" отметили, что в случае нештатных ситуаций к оперативному реагированию готовы 173 бригады и 294 единицы спецтехники

МАХАЧКАЛА, 23 декабря. /ТАСС/. Энергетики в Дагестане из-за шквалистого ветра перешли на особый режим работы, сообщает пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

"В связи с поступившей информацией ГУ МЧС России по Дагестану об ожидаемом усилении ветра до 28 м/с с сильными порывами в горных районах в филиале "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" 23 декабря с 13:15 объявлен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае возникновения нештатных ситуаций на энергообъектах к оперативному реагированию готовы 173 бригады энергетиков, 678 специалистов и 294 единицы спецтехники.

"Для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов могут быть задействованы два передвижных резервных источника электроснабжения общей мощностью 265 кВт. Энергетики напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения правил техники безопасности вблизи линий электропередачи (ЛЭП) и других энергообъектов. <...> Жители региона могут сообщить о нарушениях электроснабжения и обнаруженных повреждениях энергообъектов по единому круглосуточному бесплатному телефону контакт-центра компании "Россети" 8-800-220-0-220", - добавили в пресс-службе.