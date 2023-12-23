Украинские греко-католики отказались благословлять однополые пары

По словам главы Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука, по традициям византийского обряда понятие "благословение" означает одобрение, разрешение или даже приказ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Священнослужители Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) не будут давать благословение однополым союзам, а изданная Ватиканом декларация не имеет правовой силы для украинских греко-католиков. Об этом заявил глава УГКЦ Святослав Шевчук.

"Декларация трактует пасторальный смысл благословений в латинской церкви, а не в восточных католических церквях. Она не рассматривает вопрос католической веры или морали, в ней не приводятся никакие предписания Кодекса канонов для восточных церквей и не упоминаются восточные христиане. <...> Настоящая декларация касается сугубо латинской церкви и не имеет правовой силы для верующих Украинской греко-католической церкви", - говорится в заявлении главы УГКЦ, размещенном на сайте религиозной организации.

Он добавил, что значения понятия "благословение" в УГКЦ и латинской церкви отличны, по традициям византийского обряда оно означает одобрение, разрешение или даже приказ. "Очевидно, что благословение со стороны священнослужителя всегда имеет евангелизационное и катехитичное измерение, поэтому ни в коем случае не может противоречить учению католической церкви о семье как верном, неразрывном и плодотворном союзе любви между мужчиной и женщиной", - подчеркнул глава УГКЦ.

Ранее Дикастерия (ведомство в Ватикане) по доктрине веры сообщила, что допустимо получение благословения для "пар, не состоящих в браке, однополых", но это не означает таинство брака. Пояснялось, что для составления документа привлекались эксперты по теологии, а также проводились консультации с Папой Римским Франциском, который подписал текст.

Украинская греко-католическая церковь подчиняется Ватикану, но придерживается в основном восточного канона.