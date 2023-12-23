Собянин назвал победителей волонтерского конкурса "Доброе сердце столицы"

Призовые места заняли 36 участников

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Призовые места в конкурсе волонтерских инициатив "Доброе сердце столицы" заняли 36 участников. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Стали известны победители и призеры главного конкурса волонтерских инициатив - "Доброе сердце столицы". В этом году число участников рекордное - больше 25 тыс. Призовые места заняли 36 заявок", - написал мэр.

Так, например, победителем в номинации "Добрая команда. Школа" стал волонтерский отряд центра "Предуниверсарий МАИ". В него входят 44 человека - ученики, выпускники, учителя, администрация школы. Они собирают макулатуру и пластик, высаживают деревья, ездят в приюты для животных, помогают на спортивных событиях, участвуют в благотворительных ярмарках, собирают вещи для нуждающихся и занимаются медиаволонтерством. На постоянной основе в школе проходит сбор батареек и пластиковых крышек.

"Призер в номинации "Добрая команда. Колледж" - волонтерский корпус Московского образовательного комплекса "Запад". Ребята проводят мероприятия и акции в экологическом, зоо-, патриотическом, социальном направлениях и в сфере охраны здоровья. А также помогают на разных городских событиях", - добавил Собянин.

Призером в номинации "Добрая команда. Вуз" стал волонтерский отдел OHANA - студенческая организация, которая помогает иностранным слушателями подготовительного факультета института русского языка РУДН имени Патриса Лумумбы адаптироваться в Москве и практиковать язык. Отдел OHANA провел свыше 50 мероприятий: квесты, игры, например "Сломанный телефон", мастер-классы по русскому сленгу, школы волонтеров.

"Поздравляю всех победителей и призеров! Спасибо за вашу доброту и отзывчивость. Благодаря вам мир меняется к лучшему. Подробнее <...> об участии в городских событиях в качестве волонтера или волонтерских конкурсах - на сайте "Мосволонтера", - заключил мэр.