Песков поделился впечатлениями от шоу "Вечера на хуторе"

По мнению пресс-секретаря президента РФ, каждый год постановки олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки совершенствуются

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с удовольствием посмотрел спектакль на льду "Вечера на хуторе", который поставила его жена, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

"Здорово! Прекрасно! Супер!" - поделился впечатлениями Песков с ТАСС. "Я первый раз увидел [спектакль], я никогда ничего заранее не смотрю, в том числе и репетиции", - признался он. По его мнению, "каждый год постановки [Навки] совершенствуются".

Представитель Кремля также оценил выбор сюжета для спектакля. "Гоголь - это Гоголь. Я скажу словами классика почти современного: мы все или расколдованы, или заколдованы. Это Гоголь", - сказал он. "Вечера на хуторе" - мультимедийное шоу на льду, поставленное на основе произведений Николая Гоголя.

В пятницу и субботу на арене "Магаспорт" прошли премьерные показы шоу. Оно будет идти до 7 января. В спектакле участвуют как сама Навка, так и другие именитые фигуристы, среди которых чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова, титулованный фигурист Петр Чернышев, а также призеры чемпионата мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. После спектакля Навка поблагодарила всех тех, кто принимал участие в его создании, сказав отдельное спасибо Маргарите и Повиласу "за то, что они здесь, в России". "Мы их любим! Они наши - были, есть и будут", - воскликнула она. "Конечно, благодарность моей любимой семье - моей дорогой крепости, моему супругу, он не видел меня последнюю неделю точно", - сказала она. На спектакль в "Мегаспорт" пришли практически все члены семьи Навки, включая девятилетнюю Надежду Пескову.