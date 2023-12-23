В Дагестане специалисты восстановили электроснабжение большинства абонентов

В восстановительных работах участвуют 25 бригад и 27 единиц техники

МАХАЧКАЛА, 23 декабря. /ТАСС/. Энергетики восстановили в Дагестане электроснабжение порядка 75% потребителей, которые ранее остались без света из-за сильного ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго".

"Энергетики филиала "Дагэнерго" к 22:00 мск вернули свет около 75% потребителей, которые пострадали из-за сильного ветра в Дагестане. В восстановительных работах участвуют 25 бригад: 75 специалистов, 27 единиц техники", - говорится в сообщении.

В зоне неблагоприятных погодных условий оказались населенные пункты Бабаюртовского, Дербентского, Кизилюртовского и Магарамкентского районов, а также Махачкала, Буйнакск и Хасавюрт.

Ранее в Минэнерго РФ сообщали, что шквалистый ветер до 25 м/с привел к массовым отключениям света в Дагестане. В зону отключения попали более 127 тыс. потребителей в 57 населенных пунктах.