В Саратовской области за 3 года ликвидировали свыше 220 свалок

Сумма предотвращенного ущерба составила почти 22 млн рублей

САРАТОВ, 24 декабря. /ТАСС/. Свыше 30 несанкционированных свалок ликвидировали в Саратовской области в 2023 году, оттуда вывезли 6,2 тыс. куб. м отходов. За последние три года в регионе избавились от 223 свалок, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин.

"Одним из основных механизмов по борьбе с несанкционированными свалками стала реализация в регионе мероприятий по федеральному проекту "Чистая страна" нацпроекта "Экология". За последние три года ликвидированы 223 свалки на площади около 20 га, оттуда вывезено 17 тыс. куб. м отходов. Сумма предотвращенного ущерба составляет почти 22 млн рублей. В этом году на территории области ликвидирована 31 свалка объемом 6,2 тыс. куб. м", - сказал Доронин.

Он отметил, что с 2020 года власти выявили более 250 несанкционированных свалок на землях различных категорий на площади 34 га. Наибольшее количество свалок убрали в Саратове, Ртищевском и Вольском районах.

По словам министра, в Промзоне города Энгельса в рамках нацпроекта продолжается рекультивация многолетней свалки площадью 16,4 га. В следующем году территорию планируют засеять многолетними травами и кустарниками. Кроме того, близится к завершению рекультивация свалки площадью 1,1 га в городе Аткарске. "На месте крутого склона, где она находилась, также появится зеленая зона, засеянная многолетними травами", - добавил глава ведомства.