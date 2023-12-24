В Кузбассе за день собрали почти 7 тыс. подписей в поддержку Путина

Сбор продолжается, оставить подписи можно в Штабе общественной поддержки и исполкоме Общероссийского народного фронта

КЕМЕРОВО, 24 декабря. /ТАСС/. Сбор подписей в поддержку выдвижения президента России Владимира Путина начался в Кемеровской области в субботу, 23 декабря, за первый день его поддержали около 7 тыс. жителей региона. Об этом сообщили ТАСС в кемеровском отделении Народного фронта.

"23 декабря в Кузбассе стартовал сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина. Только в первый день его поддержали почти 7 тыс. человек, что практически полностью покрывает необходимое по закону количество подписей от одного региона - 7,5 тыс. По словам собирающих подписи волонтеров Общероссийского народного фронта, оставить автограф за лидера страны приходят целыми семьями. И, несмотря на выходные, в пунктах сбора выстраиваются очереди", - сообщили в отделении.

Оставить подписи можно в Штабе общественной поддержки и исполкоме Общероссийского народного фронта. Также волонтеры работают в культурно-развлекательных и торговых центрах Кемерова и Новокузнецка. Поддержать главу государства пришел и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"Владимир Владимирович Путин всегда переживает о Кузбассе, много раз говорил, что мы Кузбассу недодали. Он всегда говорил, что мы обязаны поддерживать и развивать Кузбасс, поддерживать наших шахтеров - это замечательные люди. Я очень рад, что он принял решение идти на выборы. Поэтому с удовольствием пришел и поставил свою подпись за него", - сказал Цивилев.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец, Центризбирком России зарегистрировал группу избирателей, созданную в его поддержку, что дает возможность открыть избирательный счет и начать сбор подписей. По закону о выборах президента России самовыдвиженцам нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом на каждый субъект России должно приходиться не более 7,5 тыс. подписей. Подписи нужно сдать в ЦИК до 18:00 мск 31 января для регистрации кандидатом на выборах.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента России.