Жителей Сочи и Сириуса предупредили о грозах, ветре и смерчах над морем

Порывы ветра могут достигнуть 32 м/с

СОЧИ, 24 декабря. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю предупредило жителей Сочи и федеральной территории Сириус о сохранении неблагоприятных погодных условий в виде дождей, ураганного ветра с порывами до 32 м/с и опасности формирования смерчей над морем.

"25 декабря на участке Магри - Псоу волнение моря до 4-4,5 м, опасность формирования смерчей над морем. 24 и 25 декабря в Сочи и ФТ Сириус ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра, подъемы уровней рек", - говорится в сообщении ведомства.

24 декабря на территории Сочи и Сириуса ожидается очень сильный ветер с порывами до 32 м/с.

С 22 декабря в Краснодарском крае действует несколько штормовых предупреждений в связи с неблагоприятными погодными условиями, по лавиноопасности в горах Сочи на высоте более 1,5 тыс. м над уровнем моря, в порту Туапсе ожидается сильный тягун. По данным ГУ МЧС региона, в результате непогоды около 12 тыс. человек в четырех района Сочи остаются без электроснабжения, повалены более 50 деревьев, порывами ветра сорвало кровлю с 8 зданий.