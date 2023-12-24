Дед Мороз из Великого Устюга побывал в Белоруссии

Он посетил несколько школ в республике

ТАСС, 24 декабря. Российский Дед Мороз во время путешествия по зарубежным странам посетил Белоруссию, где встретился с воспитанниками школ и гимназий, сообщается в его Telegram-канале.

"Минск тепло встретил зимнего волшебника. Дедушка отправился поздравить с наступающим Новым годом учеников средней школы 67-й и 50-й гимназии. Ребята подготовили для долгожданного гостя из Великого Устюга праздничные выступления, стихи и подарки, а также лично вручили ему письма с заветными желаниями. Дед Мороз вручил школьникам сладкие гостинцы и поспешил к воспитанникам воскресной школы при культурном духовно-просветительском центре "Ковчег". Ребята самостоятельно организовали концерт, исполнили рождественские песни и сделали на память новогодние картинки с дедушкой", - говорится в сообщении.

Во второй день своего путешествия в Белоруссии Дед Мороз зажег огни на новогодней елке в Минском районном центре культуры и побывал в гостях у воспитанников Вилейской специальной школы-интерната для детей с нарушением слуха. Педагоги организовали для детей праздничный спектакль, а Дед Мороз с пожеланиями крепкого здоровья раздал школьникам сладкие гостинцы.

Путешествие по странам ближнего и дальнего зарубежья организовано правительством Вологодской области в рамках международного гуманитарного сотрудничества при поддержке МИД РФ и Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств для поддержки соотечественников, проживающих за пределами России. Состоялись встречи со школьниками, изучающими русский язык, зажжение огней на новогодних елях в Русских домах, посещение больниц, реабилитационных центров и участие в предновогодних представлениях. Дед Мороз побывал в Италии, Франции, Армении и Белоруссии. В 2022 году с ним встретились 10 тыс. человек из Италии, Сербии, Белоруссии, Казахстана и Армении.