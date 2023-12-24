В Крыму из-за непогоды закрыли дорогу на гору Ай-Петри

Для автомобилистов установили запрещающие и информационные дорожные знаки, закрывающие проезд

ТАСС, 24 декабря. Проезд по автомобильной дороге в Бахчисарайском районе Крыма от села Соколиного до плато Ай-Петри закрыли в связи с непогодой в регионе. Об этом сообщает пресс-служба государственного унитарного предприятия "Крымавтодор".

"ГУП РК "Крымавтодор" информирует, что проезд по автомобильной дороге в Бахчисарайском районе от села Соколиное до плато Ай-Петри закрыт с целью предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций, а также для обеспечения безопасности дорожного движения: установлены запрещающие и информационные дорожные знаки, закрывающие проезд", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей Крыма просят с пониманием отнестись к вводимым временным ограничениям на автомобильной дороге, добавляется в сообщении.

Ранее Главное управление ГУ МЧС по Республике Крым распространило штормовое предупреждение до понедельника из-за прогнозируемых дождей, снегопада и ветра до 25 м/с.

Гора Ай-Петри является одной из самых популярных достопримечательностей курортной столицы Крыма - Ялты. С высоты 1 153 м открывается вид на южный берег Крыма.