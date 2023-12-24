Западный праздник с китайской спецификой. Как в Пекине отмечают Рождество

Праздничную атмосферу в городе можно найти в торговых центрах и туристических местах

ПЕКИН, 24 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Жители Пекина встречают Рождество Христово по григорианскому календарю как обычный рабочий день: на улицах нет рождественских украшений, в городе нет главной елки.

В середине декабря в Пекине на протяжении нескольких дней шел снег, что необычно для региона, где зимой преобладает сухая ветреная погода без осадков. Несмотря на снежный пейзаж, атмосфера праздника на улицах практически не ощущается. Как убедился корреспондент ТАСС, Рождество в Пекине нужно искать в торговых центрах и туристических местах.

Праздник для молодежи

На Ванфуцзин, "пекинском Арбате", элементы рождественских декораций можно увидеть разве что в американских сетевых кофейнях и ресторанах быстрого питания. В южной части улицы расположен католический собор Святого Иосифа, перед которым установлена семиметровая елка. Рядом с ней фотографируются молодые китайцы.

© Андрей Попов/ ТАСС

"Я думаю, что молодежи нравится Рождество из-за особой атмосферы, как в западных фильмах, но для большинства китайцев это обычный день", - сказала корреспонденту ТАСС 20-летняя студентка одного из пекинских вузов Чжао Юй, позирующая возле елки. По ее словам, в этот день "можно сделать много красочных фотографий и поделиться с друзьями" в социальных сетях.

"В основном рождественскую атмосферу нужно искать в торговых центрах или в местах, связанных с иностранцами. На территории учебных кампусов ничего подобного нет, и мы специально пришли сюда [к католическому храму]", - сказала она.

© Андрей Попов/ ТАСС

Чжао Юй рассказала, что некоторые университеты распространяют среди учащихся извещения о том, что "празднование Рождества не поощряется", но и не запрещается, уточнила она. Девушка добавила, что, несмотря на официальное отсутствие праздника на территории кампуса, часть студентов обменивается рождественскими подарками и ставит елки в комнатах общежитий.

Коммерческий праздник

Торговые центры - одни из основных мест присутствия Рождества в Пекине, при этом исключительно внутри, а не снаружи. Во время празднования традиционных и национальных праздников муниципальные власти украшают городские общественные пространства соответствующей символикой. Но Рождество публично не отмечается, этот праздник в Китае имеет коммерческую, а не религиозную основу. По данным общенационального социального опроса за 2021 год, порядка 1% китайцев идентифицировали себя как христиане, преимущественно протестанты.

© Андрей Попов/ ТАСС

Шопинг-кластер Тайкули в районе Саньлитунь - место притяжения экспатов и китайских любителей модных брендов. Магазины украшены яркими гирляндами. Фоном здесь играют рождественские мелодии в классической или джазовой аранжировке. Внутри бутиков стоят маленькие елки с надписями "Счастливого Рождества" на английском и логотипами известных марок.

При этом снаружи на площади нет рождественской елки. Вместо этого там установлены большие крутящиеся шары, напоминающие елочные украшения.

Смешение культур

"В целом китайцы не придают большого значение Рождеству, для старшего поколения это просто какой-то заморский праздник, - сказал 45-летний управляющий одного из магазинов игрушек в торговом центре "Гиндза" Ван Кэюй. - Исключением являются студенты, молодые родители и их дети". Он объяснил, что, когда китайцы отмечают Праздник весны, или китайский Новый год, дети получают от старших "красный конверт с деньгами", а не "красиво упакованный подарок от Санта-Клауса". На протяжении последних трех лет перед Рождеством Ван Кэюй регулярно заказывает на фабрике партию плюшевых панд в красных колпаках на продажу. "Рождество для родителей - это повод порадовать своих детей, а для нас, предпринимателей, - это коммерческая возможность", - сказал менеджер магазина.

© Андрей Попов/ ТАСС

Китайское мобильное приложение, рекомендующее достопримечательности, рестораны и места для развлечений, по запросу "рождественская елка" направляет пользователей в отель Legendale в центре Пекина. Здесь на входе установлена высокая ель, украшенная гирляндами, красными лентами и золотыми игрушечными шарами. Внизу - красные подарочные коробки. На фоне елки фотографируются девушки и маленькие дети. Но вместо Санта-Клауса они позируют с аниматором в двухметровом ростовом костюме панды.

Китай традиционно с готовностью впитывает иностранные идеи и перерабатывает их на свой лад. Так, пришедший из Индии в Китай буддизм гармонично прижился на местной конфуцианско-даосской почве. Китайский язык сохранил иероглифическое письмо, приняв фонетическую запись на латинице. После начала политики реформ и открытости в страну с правящей Коммунистической партией постепенно пришел капитализм. Поэтому смешению западных и китайских элементов в Рождестве не стоит удивляться, существование "Санты-панды" для Китая - это вполне нормальное явление.