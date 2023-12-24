На Соборной площади Главного храма ВС РФ открылся фестиваль "Наша зима"

Как сообщили в Минобороны России, старт первому катанию на льду дали профессиональные фигуристы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Открытие фестиваля "Наша зима" и главного ледового катка Подмосковья состоялось на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На Соборной площади Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил России открылся зимний фестиваль "Наша зима", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что двукратная олимпийская чемпионка фехтовальщица София Позднякова, Дед Мороз и Снегурочка зажгли огни на главной елке Минобороны на ледовом катке. Старт первому катанию на льду дали профессиональные фигуристы.

В ведомстве уточнили, что в рамках всероссийского проекта Минобороны "Своих не бросаем!" и программы Федерального агентства по делам молодежи "Больше, чем путешествие" на открытие главной елки министерства приехали участники специальной военной операции и члены их семей. На главный каток Подмосковья спецрейсы "Время героев" доставили более семисот человек из разных городов России. Перед началом новогоднего праздника участники проекта побывали в музее "Дорога памяти. 1 418 шагов к Победе", посетили Главный храм Вооруженных сил и ознакомились с экспозициями музейной площадки №1 парка "Патриот".

"Открытие зимнего фестиваля "Наша зима" и главного катка в Подмосковье - это новогодний подарок для участников СВО и их семей, которые приехали в парк "Патриот" специальным железнодорожным рейсом "Время героев" из южных регионов России. Также мы дарим этот праздник самым маленьким гостям Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил России. Это мероприятие призвано создать новогоднюю атмосферу и подарить яркие впечатления всем участникам фестиваля", - приводятся в сообщении слова врио начальника Главного военно-политического управления ВС РФ полковника Эдуарда Масловского.

Цель проекта "Своих не бросаем" - оказать социальную поддержку военнослужащим, получившим ранения в ходе выполнения задач спецоперации и прошедшим реабилитацию, а также членам их семей.