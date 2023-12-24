В Дагестане из-за сильного снега закрыли две автомобильные дороги

К работам по расчистке приступят после прекращения снегопада

ТАСС, 24 декабря. Автомобильные дороги местного и республиканского значения закрыты в Дагестане из-за сильного снега. Об этом сообщается Telegram-канале управления автомобильных дорог региона (Дагавтодор).

"В Гумбетовском районе в связи с обильными осадками в виде снега в сопровождении сильного ветра закрыта автомобильная дорога республиканского значения Хасавюрт - Тлох на участке 46-й - 60-й км (Харибский перевал). В Цунтинском районе в связи с обильными осадками в виде снега в сопровождении сильного ветра закрыта автомобильная дорога республиканского значения Тлядал - Бежта - Кидеро на участке 12-й км - 23-й км (Гинухский перевал)", - говорится в сообщении.

К работам по расчистке приступят после прекращения снегопада. На местах есть необходимая для этого техника.

Водителей транспортных средств просят воздержаться от поездок в данных направлениях и воспользоваться альтернативными маршрутами.