На дорогах Башкирии и Оренбургской области ввели ограничения из-за погоды

Они распространяются на грузовики, автобусы и такси

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 декабря. /ТАСС/. Ограничения на движение грузовиков, автобусов и такси введены на ряде участков дорог в Башкирии и Оренбургской области из-за неблагоприятных погодных условий.

Так, ограничение действует в Оренбургской области на подъезде от трассы М-5 "Урал" к Оренбургу - на участке от поселка Холодные ключи до поселка Переволоцкий. "Водителям необходимо передвигаться по дорогам предельно внимательно и осторожно, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям", - обратились к водителям в ГУ МЧС России по региону.

В Госавтоинспекции Башкирии сообщили, что до 9:00 (7:00 мск) 25 декабря ограничено движение для грузового и пассажирского транспорта на участке трассы в Белорецком и Учалинском районах по дороге Белорецк - Учалы - Миасс, на участке трассы в Абзелиловском и Белорецком районах по дороге Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск, а также на участке трассы в Архангельском и Белорецком районах по дороге Уфа - Инзер - Белорецк.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Приволжского федерального округа ожидаются сильные снегопады с усилением ветра.