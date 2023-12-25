На пляжи Дании из-за шторма выбросило тысячи ботинок с судна Maersk

По словам берегового инспектора Томаса Дуурлоо, содержимое выброшенных контейнеров встречается на протяжении 14 км пляжа

КОПЕНГАГЕН, 25 декабря. /ТАСС/. Тысячи пар обуви выбросило с судна компании Maersk на пляжи северного побережья Дании из-за шторма "Пиа". Об этом в понедельник сообщило Датское радио.

"Это безумие. Здесь десятки тысяч ботинок", - приводит радио слова берегового инспектора Томаса Дуурлоо. Он заявил, что содержимое выброшенных 46 контейнеров встречается на протяжении всех 14 км пляжа, за который он отвечает.

Среди выброшенных товаров также обнаружены медицинское оборудование и пластиковые колеса. В соответствии с датским законодательством, содержимое контейнеров принадлежит компании Maersk, поэтому местным жителям запрещено присваивать себе найденные предметы.