В Оренбургской области ограничили движение по двум дорогам из-за непогоды

Речь идет о трассе М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке с 170-го по 260-й км и дороге регионального значения Каменноозерное - Медногорск с 177-го по 184-й км

ТАСС, 25 декабря. Проезд всех транспортных средств временно закрыт на участках двух автодорог в Оренбургской области. Причиной стали метель и недостаточная видимость, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

Уточняется, что 25 декабря в 00:00 (22:00 мск 24 декабря) введено ограничение для всех видов транспортных средств на участке федеральной автодороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (подъезд к пункту пропуска "Орск", от п. Краснощеково до п. Новоникольск) на участке с 170-го по 260-й км. Эти же меры ввели на дороге регионального значения Каменноозерное - Медногорск (Кувандыкский городской округ)" с 177-го по 184-й км.

Ранее на автодороге М-5 "Урал" ограничили движение грузовиков, автобусов и такси из-за неблагоприятных погодных условий. В нескольких регионах Приволжского федерального округа прогнозировались сильные снегопады с усилением ветра.