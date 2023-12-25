Ди Каприо отметил заслуги Казахстана в восстановлении популяции сайгаков

Американский актер подчеркнул, что число парнокопытных увеличилось до 1,9 млн особей в дикой природе

АСТАНА, 25 декабря. /ТАСС/. Американский актер и кинопродюсер Леонардо Ди Каприо отметил успехи правительства Казахстана в сохранении и увеличении популяции сайгаков.

По его словам, число парнокопытных из подсемейства антилоп в 2005 году насчитывало всего 48 тыс., а к настоящему времени увеличилось до 1,9 млн особей в дикой природе.

"Поздравления правительству Казахстана, которое вложило значительные средства в инициативы по борьбе с браконьерством, активное обеспечение правопорядка и создание новых охраняемых территорий. Их [властей] сотрудничество с природоохранными организациями, университетами и учеными является ярким примером настоящего успеха в сохранении природы, достигнутого совместными усилиями", - написал Ди Каприо на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В Казахстане обитают три популяции сайгаков: бетпакдалинская, уральская и устюртская. По данным учета 2019 года, на территории республики находились более 334 тыс. особей сайгаков. В 2022 году численность сайгаков составила свыше 1,3 млн особей.

В середине октября министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев сообщал, что Министерство сельского хозяйства страны планирует методами отлова и отстрела ликвидировать порядка 20% общей численности сайгаков, наносящих вред сельскохозяйственным угодьям. По его словам, популяция парнокопытных в Казахстане значительно выросла в последние годы и сейчас составляет более 2,6 млн голов.