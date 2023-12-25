В Москве разыграют призы среди участников голосования за имя для маленькой панды

Победителей выберут случайным образом в течение суток после завершения опроса

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Около 500 призов разыграют среди участников голосования за имя для панды, родившейся в Московском зоопарке. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Для того, чтобы стать участником розыгрыша, надо отдать свой голос за имя на портале "Активный гражданин". Сделать это можно на сайте или в мобильном приложении проекта. Победители будут выбраны случайным образом в течение суток после завершения голосования, они получат push-уведомления или письма на электронную почту. Призы можно будет забрать в павильонах "Миллион призов", которые расположены на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество".

Участниками голосования стали уже более 340 тыс. человек. Сейчас лидируют имена Катюша, Мо Мо и Маша.

Две большие панды - самец Жуи и его подруга Диндин - были доставлены в Москву 29 апреля 2019 года. В конце августа 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке.