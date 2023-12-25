25 декабря, 04:41

В Москве разыграют призы среди участников голосования за имя для маленькой панды

Победителей выберут случайным образом в течение суток после завершения опроса

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Около 500 призов разыграют среди участников голосования за имя для панды, родившейся в Московском зоопарке. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

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Для того, чтобы стать участником розыгрыша, надо отдать свой голос за имя на портале "Активный гражданин". Сделать это можно на сайте или в мобильном приложении проекта. Победители будут выбраны случайным образом в течение суток после завершения голосования, они получат push-уведомления или письма на электронную почту. Призы можно будет забрать в павильонах "Миллион призов", которые расположены на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество".

Участниками голосования стали уже более 340 тыс. человек. Сейчас лидируют имена Катюша, Мо Мо и Маша.

Две большие панды - самец Жуи и его подруга Диндин - были доставлены в Москву 29 апреля 2019 года. В конце августа 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке. 

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