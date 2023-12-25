В Югре из-за обледенения ограничили движение транспорта на двух трассах

Автомобилистам рекомендовали воздержаться от загородных поездок до улучшения погодных условий

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 декабря. /ТАСС/. Движение всех видов транспорта временно ограничили на автодороге Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югра с 572-го по 698-й км и с 43-го по 58-й км на трассе Нефтеюганск - Сургут в Сургутском районе. Ограничение ввели из-за образования льда, об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"С 572-го по 698-й км автодороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе ограничено движение для всех видов транспорта во всех направлениях. В связи со сложными дорожными условиями, обледенением на проезжей части и образованием так называемого стекловидного льда на асфальте. [Также] с 43-го по 58-й км автодороги Нефтеюганск - Сургут в Сургутском районе ограничено движение для всех видов транспорта в направлении Тюмени", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Югры рекомендует воздержаться от загородных поездок до улучшения погоды.

В новость внесены изменения (9:11 мск) - уточняется количество трасс, где ввели ограничения.