В Тюменской области из-за обледенения перекрыли движение на трассе Р404

Речь идет об участке автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск с 436 по 542-й км

ТЮМЕНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Движение для всех видов транспорта перекрыто на участке федеральной трассы Р404 Тюмень - Ханты-Мансийск с 436 по 542-й км из-за обледенения, сообщает региональное УГИБДД.

"В связи с осложнением погодных условий, осадков в виде дождя, обледенением проезжей части и образованием стекловидного льда закрыто движение для всех видов транспорта на автомобильной дороге федерального значения Тюмень - Ханты-Мансийск на участке с км 436 по км 542 с 10:30 (8:30 мск)", - говорится в сообщении.