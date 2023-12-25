Путешествие по "Востоку": чем будет привлекать автомобилистов трасса М-12

Платная скоростная трасса М-12 "Восток" открыта на всех участках. 21 декабря движение по ним запустил Владимир Путин. Теперь по ней можно доехать от Москвы до Казани и обратно. Наверняка в новогодние праздники многие выберут для путешествий между городами именно М-12. Мы решили одними из первых проехать по новой дороге и лично выяснить, какое реально время займет поездка, как устроена инфраструктура М-12 и стоит ли это своих денег. Стартуем из столицы Татарстана, конечная точка — Москва

Удастся ли сэкономить время?

Сейчас протяженность М-12 составляет более 800 км, она проходит по территории пяти регионов: Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана. Трасса начинается в Москве от МКАД, а затем проходит через Ногинск, Орехово-Зуево, Владимир, Арзамас, Канаш и заканчивается в селе Шали недалеко от Казани. Дорога проходит в стороне от Нижнего Новгорода и Чебоксар, но они обеспечены подъездами к скоростной трассе. Дорогу уже решено продлить до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе — до Иркутска и Владивостока.

При строительстве и запуске трассы не раз повторялось, что благодаря ей путь из Москвы в Казань будет занимать 6 часов 30 минут, тогда как дорога по существующей бесплатной альтернативе — трассе М-7 — занимает около 12 часов. Проверим, удастся ли в реальности сэкономить столько времени.

Отправляемся из Казани утром на своем автомобиле. В районе столицы Татарстана есть несколько въездов на трассу. Мы выбрали развязку около населенного пункта Травкино в Лаишевском районе. Это один из основных заездов на М-12 со стороны Казани, если двигаться по Оренбургскому тракту — одной из главных транспортных артерий города. Возможно, именно им будут пользоваться большинство казанцев. Расстояние от центра Казани до этого въезда — около 35 км. Нам потребовалось примерно 40 минут, чтобы доехать до платной дороги. И это при отсутствии сильных пробок.

© Егор Алеев/ ТАСС

Заезжаем без проблем. Перед въездом установлен щит с указанием тарифов, но никакого пропускного пункта нет. Размер платы зависит от категории транспортного средства и расстояния, которое планирует проехать водитель, его можно рассчитать на сайте "Автодора". Особенность трассы М-12 — это безбарьерная система взимания платы "Свободный поток". Движение автомобилей фиксируют специальные рамки, так что въехать на трассу или съехать с нее, оставшись незамеченным, невозможно. Оплатить поездку можно в приложении "Автодора", это избавляет от необходимости стоять в очереди, то есть уже экономит время.

Дорога четырехполосная, по две полосы в каждую сторону (ближе к Москве увеличится до трех). Асфальтовое покрытие отличное. Едем на разрешенных 110 км/ч, которые на такой дороге не чувствуются. Машин на трассе пока очень мало, нет необходимости притормаживать и обгонять кого-то. Порой даже создается ощущение, что едешь в одиночестве. Изредка встречаются большегрузы и редкие легковушки. И это, конечно, сильно контрастирует с М-7, которая всегда загружена. А вот рабочих на трассе, в отличие от автомобилей, много: кто-то монтирует информационные мониторы на рамках, кто-то занимается ограждениями. Работы на трассе, несмотря на запуск движения, активно продолжаются.

Двигаться со скоростью выше 100 км/ч позволяют и условия трассы: здесь нет ни светофоров, ни перекрестков в одном уровне. Так будет на всем пути до Москвы. Это тоже сильно экономит время и позволяет не стоять в пробках.

Довольно быстро попадаем на самое протяженное искусственное сооружение всей автомагистрали — мост через Волгу длиной более 3 тыс. м. Он соединяет Лаишевский и Верхнеуслонский районы Татарстана. Сейчас скованная льдом река представляет собой белое полотно, но летом должны быть красивые виды. Как увидим, дальше их трассе явно не хватает.

Зоны отдыха с детскими площадками

Первую остановку делаем примерно через 40 минут в районе населенного пункта Большие Кайбицы. Останавливаться на трассе можно только в специальных местах, в многофункциональных зонах отдыха (МФЗ). Помимо заправки здесь есть фуд-корт, детские площадки, стоянки. На данный момент на МФЗ готово не все, как и в целом на М-12, здесь продолжаются работы. Например, должны открыться душевые и прачечные, а в ряде случаев — и мини-гостиницы.

© Егор Алеев/ ТАСС

На фуд-корте берем стандартный набор автопутешественника: кофе и хот-дог. Сотрудники МФЗ рассказывают, что с открытием последнего этапа трассы посетителей стало больше. "Мы работаем уже с ноября. И когда открылся восьмой этап дороги, поток увеличился в разы, — говорит оператор АЗС Эльвина Халикова. — Сотрудников у нас хватает, мы справляемся. Помогло, что пораньше открылись, привыкли. Потому что мы все новички, никогда не работали".

Она объясняет, что все сотрудники АЗС — местные жители Больших Кайбиц. "Для нашего маленького населенного пункта открытие такого объекта — замечательное дело", — объясняют Эльвина и ее напарница. И видно, что работа им в радость: еще нет усталости от людей и клиентов.

В "Автодоре" обещают, что МФЗ будут открыты через каждые 50–80 км, но пока построены не все, и это нужно учитывать. Например, следующая такая зона нам встретится только после Арзамаса в Нижегородской области. До этого лишь стройки будущих МФЗ и информационные щиты с описанием, что там будет.

Встретившиеся в зонах отдыха путешественники делятся первыми впечатлениями от трассы. Алексей Сазонов рассказал, что едет из Сургута в Москву. М-12 пользуется уже второй раз, но первый, когда трасса открыта до Казани. "Оценю в 10 баллов, М-7 — в 8 баллов. Дороги шикарные. Пробок вообще никаких. Плюс инфраструктура: остановились на заправке, дети пошли погуляли. Замечательная трасса, все очень нравится", — говорит Алексей.

А вот мнение дальнобойщика Ивана Пичугина иное. "Стоянки, конечно, надо делать побольше. Сегодня ночью уже машин было столько, что стоять негде, площадки маленькие. Это при учете того, что она только открылась, незагруженная. Если загруженная будет, то не хватит", — говорит Иван, но подчеркивает, что пока рано строго оценивать инфраструктуру трассы. "Она еще только строится. Когда это все до конца сделают, конечно, будет замечательно".

Много света и мало интернета

Двигаемся дальше. В какой-то момент трасса начинает казаться слишком стерильной. Одинаковая скорость, нет светофоров, перекрестков, да и пейзажи вокруг в пасмурную декабрьскую погоду — однообразные и серые. Вспоминается М-7, где то и дело попадаются деревни, таблички со смешными названиями населенных пунктов, придорожные кафе. Здесь этой дорожной романтики не ждите.

Большой проблемой новой трассы пока является связь. Мобильный интернет есть далеко не на всех участках трассы. В какой-то момент он пропадает совсем и сразу у нескольких операторов. А ведь доступность 4G как раз и заявлялась как одно из преимуществ М-12. Пока ситуация едва ли лучше, чем на бесплатной М-7, где интернет пробивается хотя бы за счет населенных пунктов, сквозь которые идет дорога. Как говорил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко на открытии последнего участка трассы, работа над покрытием интернетом трассы еще идет. Мы заметили, что вышки связи вдоль дороги действительно уже установлены, хотя какие-то еще просто лежат рядом. Надеемся, что в ближайшее время связь появится.

© Егор Алеев/ ТАСС

Зато освещена трасса полностью. Загораются фонари рано, ближе к 16 часам. Зимой, когда в три часа дня уже начинает смеркаться, это может стать одним из главных аргументов в пользу выбора магистрали.

В районе Владимира М-12 пересекает М-7, и можно сравнить поток автомобилей визуально. Очевидно, что большинство автомобилистов пока предпочитают бесплатную и знакомую М-7. Хотя и М-12 ближе к Москве становится все более оживленной, машин существенно прибавляется. Вячеслав Петушенко отмечал, что от Москвы в пиковые моменты трафик уже доходил до 42 тыс. автомобилей в сутки. "Мы понимаем, что в апреле будет большой трафик. И 10–12 тыс. на следующий год в целом по трассе мы ожидаем", — сказал он.

Сколько платим?

Стоимость поездки ожидаемо стала самым обсуждаемым вопросом еще до официального открытия. Нам поездка от Казани до Москвы обошлась в 4,8 тыс. рублей. Как уже отмечали, в районе Казани есть несколько въездов на М-12, так что эта сумма может варьироваться в зависимости от того, каким из них вы воспользуетесь. Плюс затраты на бензин. Если едете в одиночку, получается небюджетно. Авиа- и ж/д билеты между Казанью и Москвой зачастую стоят меньше. Однако для путешествий семьей или компанией может быть выгодно.

Так, Ренат Галиуллин, которого мы встретили на АЗС, едет с семьей на новогодние праздники в Москву из Уфы и говорит, что готов платить. "Догадываюсь, что для большинства, наверное, будет дороговато. Мне просто важна экономия времени. Судя по навигатору и моим ощущениям, реально четыре часа времени экономим", — сказал он. Ренат отмечает, что М-12 выигрывает у М-7. "Трасса мне очень нравится, все убрано, чистенько. Дорога без ям. В отличие от М-7 нет населенных пунктов, перед которыми надо притормаживать, спокойно на круизе доезжаешь", — говорит Ренат.

© Егор Алеев/ ТАСС

Для большегрузов стоимость поездки будет выше. Тот же самый маршрут им обойдется дороже 8 тыс. рублей. Дальнобойщик Иван Пичугин отмечает, что цена довольно высока, но признается, что все равно будет пользоваться трассой, так как экономия времени колоссальная. "Но я считаю, что цена не должна быть такой. Я понимаю, что трассу надо содержать, но считаю, что надо пересматривать ценник", — говорит он.

Кстати, возможность свободного заезда вкупе с высоким ценником на трассу неизбежно ведет к нарушениям. Так, нам встретилось несколько автомобилей с заклеенными номерами. Планируется ли как-то бороться с нарушителями, неизвестно, но пока облав на них нет.

Сколько времени экономим

Чистое время в пути по платной трассе у нас составило 7 часов 35 минут — это без учета остановок на заправку, кофе, фото и т.д. Будем честны — мало кто проедет 800 км совсем без остановок. Так что дополнительные час-полтора на это стоит закладывать. Прибавляем время дороги от Казани до М-12, а также время движения по Москве. Таким образом, на наш взгляд, реальное время поездки между Казанью и Москвой, если ехать с разрешенной скоростью, составит около 9 часов. Именно такой прогноз делает и "Яндекс.Навигатор". На М-7, напомним, добраться можно в среднем за 12 часов.

Итак, подведем итог. М-12 — хороший вариант и альтернатива М-7, если стоит задача сэкономить время, быстро добраться между городами, проехать по более безопасной, комфортной и пока свободной трассе. Ждем завершения всех работ, но для себя поняли, что готовы и в дальнейшем ее использовать.

Оксана Сотник