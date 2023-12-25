В Подмосковье установили минимальную зарплату на 2024 год в размере 21 тыс. рублей

Это почти на 2 тыс. больше федеральной величины

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Размер минимальной заработной платы в Московской области в 2024 году составит 21 тыс. рублей, что почти на 2 тыс. больше федеральной величины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Минимальную заработную плату на 2024 год установили в Подмосковье и ее размер составляет 21 000 рублей, в то время как величина федерального минимального размера оплаты труда - 19 242 рубля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сказали, что указанная минимальная заработная плата установлена соглашением между правительством Подмосковья, союзом "Московское областное объединение организаций профсоюзов" и объединениями работодателей Московской области.

Соглашение распространяется на всех работодателей региона, кроме финансируемых из федерального бюджета. Работник, получивший меньше этой суммы, может пожаловаться в профсоюз или трудовую инспекцию.