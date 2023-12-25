Почти 10 тыс. россиян обратились в Роспотребнадзор по вопросам выбора детских товаров

По данным ведомства, большинство граждан интересовали вопросы качества и безопасности сладких подарков

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора за время работы горячей линии, посвященной вопросам качества детских товаров и выбору новогодних подарков, проконсультировали почти 10 тыс. россиян. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

"Роспотребнадзор подвел итоги Всероссийской "горячей линии" по вопросам качества и безопасности детских товаров и выбора новогодних подарков, которая прошла с 4 декабря по 15 декабря. За консультацией к специалистам службы обратились почти 10 тыс. россиян", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство граждан (18%) интересовали вопросы качества и безопасности сладких подарков, организации детских праздников - 16%, еще 11% россиян задавали вопросы, связанные с выбором карнавальных костюмов и детской одежды. Кроме того, более 5% граждан интересовались качеством и безопасностью детских игрушек и гаджетов.

"Также актуальными стали вопросы по требованиям к перевозкам организованных групп детей - 4,3%, организации семейных поездок - 2,1%, оказании услуг аниматорами - 2,9%, о работе организаций отдыха детей и их оздоровления в период зимних новогодних каникул - 2,3%, о работе детских игровых комнат в торговых центрах в период новогодних каникул - 1,5%", - отмечается в сообщении.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что 5,5% вопросов были связаны с дистанционной продажей товаров, нарушением сроков доставки, качества продукции, а также несоответствию товара приложенному описанию и фото. Кроме того, рассматривались обращения граждан, связанные с отказами продавцов в возврате денежных средств за товар, подчеркивается в сообщении.

Роспотребнадзор запустил горячую линию 4 декабря, обращения граждан принимались до 15 декабря.