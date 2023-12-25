Новосибирская область направила более 650 млн рублей на ремонт объектов в районе ЛНР

За 2023 год в Беловодском районе восстановили 37 объектов, сообщил министр строительства области Алексей Колмаков

НОВОСИБИРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Свыше 650 млн рублей были направлены Новосибирской областью на ремонт объектов в подшефном Беловодском районе Луганской Народной Республики (ЛНР) в 2023 году, за это время было восстановлено 37 объектов. Об этом сообщил министр строительства региона Алексей Колмаков на оперативном совещании облправительства.

"В Беловодском районе правительством Новосибирской областью восстанавливается инфраструктура и строятся новые объекты. На 2023 год [были] запланированы восстановительные работы на территории по 37 наименованиям на общую сумму 654 млн рублей", - сказал Колмаков.

Он добавил, что среди восстановленных объектов 18 объектов образования, шесть объектов здравоохранения, семь объектов ЖКХ, три объекта телекоммуникационных услуг, один МФЦ, который введен в эксплуатацию, и один зал тяжелой атлетики, работы по которому также завершены.

Ранее на встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор области Андрей Травников сообщил, что региональная программа помощи Беловодскому району ЛНР согласована на ближайшие три года и обеспечена финансированием из регионального бюджета. Также, по словам губернатора, в подшефном районе постоянно присутствуют новосибирские врачи, педагоги и представители коммунальных служб.

В прошлом году специалисты из Новосибирской области отремонтировали образовательные учреждения Беловодского района к началу учебного года и восстановили системы теплоснабжения к началу отопительного периода.

Беловодский район расположен на востоке ЛНР и соседствует с Ростовской областью.