В России усилят работу системы здравоохранения в период праздников

Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что регионам нужно усилить контроль за работой медицинских служб и обратить особое внимание на укомплектованность выездных бригад

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Работа всей системы здравоохранения в период новогодних праздников должна быть усилена, регионам необходимо тщательно проследить за укомплектованностью выездных бригад. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на оперативном совещании с заместителями.

"В период длинных новогодних и рождественских каникул работа всей системы здравоохранения должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получать качественную медицинскую помощь, вовремя получать назначенные им лекарственные препараты", - сказал он.

Министр также отметил, что регионам необходимо усилить контроль за работой служб, участвующих в оказании скорой и неотложной медицинской помощи населению, обратив особое внимание на укомплектованность выездных бригад. Кроме того, при передвижении организованных групп детей, участвующих в праздничных мероприятиях, должны быть организованы медицинское обеспечение, а также необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.