В новых регионах продлили переход на ОСАГО до конца 2024 года

Несмотря на продление переходного периода, "обязанность заключения договора ОСАГО при выезде за пределы указанных территорий, уже установленная федеральными конституционными законами и законодательством РФ об ОСАГО, сохраняется"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 31 декабря 2024 года переход на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автомобилей (ОСАГО) в новых регионах. Соответствующий документ опубликован.

Изменения вносятся в федеральные конституционные законы о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. В этих документах установлен переходный период, в течение которого российское законодательство об ОСАГО на территориях четырех новых регионов не применяется. Ранее такая мера была предусмотрена до 1 января 2024 года.

Новый закон продлевает этот срок до 31 декабря 2024 года. Таким образом, владельцы транспортных средств в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях еще год смогут ездить без российских полисов ОСАГО.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, несмотря на продление переходного периода, "обязанность заключения договора ОСАГО при выезде за пределы указанных территорий, уже установленная федеральными конституционными законами и законодательством РФ об ОСАГО, сохраняется".

Парламентарии поддержали инициативу, поскольку "ее принятие будет способствовать урегулированию вопросов интеграции новых субъектов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации".

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.