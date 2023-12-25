Ограничения движения сняли на трассе Нефтеюганск Сургут и дороге Сургут Лянтор в Югре

Ограничения сохраняются на автодороге Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 декабря. /ТАСС/. Движение всех видов транспорта, приостановленное из-за гололедицы, возобновили на трассе Сургут Лянтор и дороге Нефтеюганск Сургут в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, ограничения вводили утром 25 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале управления автомобильных дорог Югры.

"Ограничения сняты. Движение в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ограничение движения всех видов транспорта сохраняется на автодороге Тюмень Тобольск Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе ХМАО с 572-го по 698-й км из-за обледенения асфальта.