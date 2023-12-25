Медорганизации смогут использовать вне ОМС средства за оказанную помощь

Запрещается средства направлять на осуществление капитальных вложений в строительство, реконструкцию и капремонт, а также на покупку недвижимости, транспорта, ценных бумаг и долей в уставной капитал организаций и на погашение основной суммы долга по кредитам

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет медицинским организациям использовать вне рамок программ обязательного медицинского страхования (ОМС) средства, полученные за оказанную ими медпомощь. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По ранее действующим нормам, медицинские учреждения обязаны были использовать средства ОМС, полученные за оказание помощи, только в соответствии с программами ОМС. Теперь медорганизации смогут использовать эти деньги и по другим направлениям расходования. Эти направления будут установлены территориальными программами госгарантий оказания гражданам бесплатной помощи.

Запрещается эти средства направлять на осуществление капитальных вложений в строительство, реконструкцию и капремонт, а также на покупку недвижимости, транспорта, ценных бумаг и долей в уставной капитал организаций и на погашение основной суммы долга по кредитам.

Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон позволит медорганизациям "использовать средства на оплату аренды жилья для врачей, медицинских работников". Он добавлял, что новые нормы позволят решить проблемы в том числе с арендой необходимого для медорганизаций оборудования.

Также продлевается до 2025 года период перехода медорганизаций к оказанию помощи на основе клинических рекомендаций. По действующим нормам такой переход должен был завершиться к 1 января 2024 года.

Помимо этого, подписанный закон откладывает на полгода срок вступления в силу закона, наделяющего Минздрав правом устанавливать порядок оказания первой помощи. Согласно ему, требования к комплектации, размещению и использованию аптечек, наборов и комплектов для оказания первой помощи с применением медизделий и лекарств утверждаются Минздравом РФ, должен был вступить в силу с 1 марта 2024 года. Теперь нормы закона об оказании первой помощи вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Продление переходного периода для населения новых регионов

Изменениями также дополняется закон об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территориях новых регионов. По ранее действующим нормам граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства могли обратиться за установлением и пересмотром пенсий и выплат, устанавливаемых к пенсии. При таких обращениях с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года выплаты устанавливались и пересматривались с 1 марта.

Новые нормы предполагают, что при обращении за установлением выплат в период с 1 марта 2024 года по 31 декабря 2024 года они пересматриваются на 12 месяцев раньше дня поступившего обращения.

Изменениями также дополняется закон об особенностях соцзащиты и соцобеспечения граждан, проживающих в новых регионах. Документы об установлении инвалидности, выданные гражданам РФ в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), Херсонской и Запорожской областях, и срок действий которых истекает с 24 февраля 2022 года по 1 января 2024 года, будут действовать до конца 2024 года. По действующим нормам они должны были утратить свое действие к 1 января 2024 года.

До конца 2024 года также продлевается период, в течение которого для получения обеспечения по обязательному соцстрахованию разрешается принимать документы об установлении степени утраты профессиональной трудоспособности, выданные гражданам на территории новых регионов с 24 февраля 2022 года до 1 января 2024 года.

Документ также продлевает период, в течение которого граждане, имеющие право обратиться за ежемесячной денежной выплатой, смогут получать ее с 1 марта 2023 года. По действующим нормам для назначения такой выплаты граждане должны обратиться за ее получением в период с 1 марта 2023 года по 31 декабря 2023 года. Новые нормы продлевают этот период до 1 июля 2024 года.