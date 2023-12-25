"Уральские авиалинии" с 13 января запустят рейсы из Екатеринбурга в Баку

Они буду осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 января приступит к выполнению прямых рейсов из Екатеринбурга в Баку, сообщается в Telegram-канале перевозчика.

"С 13 января открываем рейсы Екатеринбург - Баку - Екатеринбург. Вылеты по понедельникам, четвергам и субботам", - говорится в сообщении.

По данным расписания на сайте авиакомпании, длительность полетов составит 3 часа 10 минут.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. Воздушный флот состоит из самолетов концерна Airbus.