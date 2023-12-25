В Смоленской области наградили курсантов, которые сбили пять украинских БПЛА

Губернатор Василий Анохин вручил им медали "За воинскую доблесть" 2-й степени

ТАСС, 25 декабря. Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил медали "За воинскую доблесть" 2-й степени шести курсантам Академии противовоздушной обороны (ПВО), которые сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Смоленску.

"У нас есть замечательная Академия ПВО, которая готовит по современным технологиям, на современном оборудовании отражать в том числе нападения беспилотников. Шесть курсантов отразили 1 октября нападение пяти беспилотников <...> при подлете к Смоленску. Героические ребята, поэтому были удостоены награды", - сказал Анохин в прямом эфире Первого канала.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Смоленской области, курсанты были награждены медалями "За воинскую доблесть" 2-й степени.