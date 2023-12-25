Росгвардия теперь сможет иметь в своем составе добровольческие формирования

Согласно соответствующему закону, такие формирования могут привлечься к выполнению боевых задач в период мобилизации, действия военного положения, режима контртеррористической операции, в условиях вооруженного конфликта и других случаях

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своем составе добровольческие формирования. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым нормам, Росгвардия на основании решения президента РФ сможет иметь в своем составе добровольческие формирования, на участников которых будут распространяться те же льготы и соцгарантии, которые действуют для мобилизованных, военнослужащих по контракту и участников добровольческих частей, содействующих Вооруженным силам РФ.

Отмечается, что добровольческие формирования Росгвардии могут быть привлечены к выполнению боевых задач в период мобилизации, действия военного положения, режима контртеррористической операции, в условиях вооруженного конфликта и нескольких других случаях.

Численность добровольческих частей, порядок их работы и районы действий, а также стоящие перед ними задачи будет определять Росгвардия. Для вступления в такие формирования граждане должны будут заключить соответствующий контракт.

Трудовые гарантии и налоговые льготы

Путин также подписал пакет сопутствующих законов, предоставляющих добровольцам Росгвардии трудовые гарантии и налоговые льготы. Из них, в частности, следует, что в течение срока действия контракта таких граждан их трудовой договор будет приостановлен. При этом место работы и социально-трудовые гарантии, право на которые они имели до заключения контракта, будут сохранены за ними, а период их нахождения в добровольческом формировании будет засчитываться в трудовой стаж.

Уточняется, что работодатель будет вправе расторгнуть трудовой договор с добровольцем Росгвардии, если он не вышел на работу в течение трех месяцев после окончания действия заключенного им контракта. Если трудовой договор в период его приостановки был расторгнут из-за истечения срока действия, то работник в течение трех месяцев после окончания действия контракта получает преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности. Если вакансия по такой должности отсутствует, он получает преимущественное право поступления на другую вакантную должность или работу, соответствующую его квалификации, или на вакантную нижестоящую должность.

Новые нормы также предусматривают, что доходы добровольцев Росгвардии не будут облагаться налогом на доход физических лиц. Помимо этого, указанная категория граждан освобождается от уплаты страховых взносов, госпошлины за выдачу паспорта гражданина РФ и водительского удостоверения взамен утерянного или пришедшего в негодность.

Законы вступают в силу со дня официального опубликования.