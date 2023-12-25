Путин поручил подготовить предложения по реализации проекта "Я - гражданин России"

Доклад о проделанной работе министр просвещения РФ Сергей Кравцов и секретарь Общественной палаты Людмила Михеева должны представить до 15 февраля

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения совместно с Общественной палатой подготовить предложения по реализации проекта "Я - гражданин России", предусматривающего вручение детям, поступающим в школы, а также впервые получающим паспорт гражданина РФ просветительских материалов, направленных на ознакомление с основными фактами о стране.

"Минпросвещения России подготовить совместно с Общественной палатой Российской Федерации и представить предложения по реализации федерального проекта "Я - гражданин России", предусматривающего вручение детям, поступающим в общеобразовательные организации, а также лицам, впервые получающим паспорт гражданина Российской Федерации, просветительских материалов, направленных на ознакомление с основными историческими, географическими, культурными и иными научными фактами о РФ", - говорится в поручении, перечень которых опубликован на сайте Кремля.

Доклад о проделанной работе министр просвещения РФ Сергей Кравцов и секретарь Общественной палаты Людмила Михеева должны представить до 15 февраля.