Из-за всплеска ОРВИ и гриппа поликлиники Казани начали работать до полуночи

По итогам прошлой недели в городе зарегистрировали почти 22 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ

КАЗАНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. В связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом дежурные терапевты и педиатры поликлиник Казани начали принимать пациентов до полуночи, вызовы врачей на дом принимаются до 21:00, обходы пациентов по вызовам на дому выполняются до 22:00. Соответствующий приказ, подписанный начальником Управления здравоохранения Минздрава Татарстана по Казани Владимиром Жаворонковым, имеется в распоряжении ТАСС.

"В связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и в целях обеспечения доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи населению Казани, приказываю <…> организовать функционирование медицинских организаций в режиме семидневной рабочей недели с графиком работы с 8:00 до 24:00 ежедневно", - говорится в тексте документа.

Пресс-служба мэрии Казани также сообщала о переходе поликлиник на усиленный режим работы на фоне роста заболеваемости. По данным пресс-службы, по итогам прошлой недели в Казани зарегистрировали почти 22 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Темп прироста составил 152%, суммарно уровень заболеваемости за 50-ю неделю года в столице Татарстана превысил эпидпорог на 73%.

Ранее замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что в структуре заболеваемости преобладает вирус гриппа А. Предполагается, что к концу сезона - в феврале-марте - распространится тип В. Вакцинацию прошли 1 млн 877 тыс. 150 человек, что составляет 46% от общей численности населения республики.