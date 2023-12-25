Мишустин заявил, что работа Ростехнадзора снижает число аварий на производстве

Премьер-министр в поздравительной телеграмме отметил, что деятельность сотрудников ведомства позволяет сохранять здоровье и жизнь людей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов Ростехнадзора с днем службы, отметив роль ведомства в обеспечении технологической безопасности в интересах государства и миллионов граждан России.

"Служба является одним из важнейших ведомств, обеспечивая технологическую безопасность в интересах государства и миллионов граждан. Вы делаете все для создания необходимых условий работы десятков тысяч объектов промышленности и энергетики, а также осуществляете строительный надзор, принимаете участие в реализации инфраструктурных проектов во всех российских регионах", - заметил Мишустин, слова которого приведены в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Ростехнадзора.

"Более 300 лет назад императором Петром I был подписан указ об учреждении Берг-коллегии по управлению горным производством, положивший начало становлению органов Ростехнадзора в нашей стране", - подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр отметил успешное решение Ростехнадзором масштабных задач, в частности переход на риск-ориентированную модель контрольно-надзорной деятельности, создание цифровой платформы, ведение дистанционного мониторинга за опасными производственными объектами, в том числе оборонной промышленности. Благодаря работе ведомства сокращается количество аварий и травматизма, сохраняется здоровье и жизнь людей, добавил он.

Мишустин поблагодарил коллектив и ветеранов Ростехнадзора за добросовестную службу, отметил профессионализм, ответственность, принципиальность и чувство долга сотрудников ведомства. Он выразил уверенность в том, что эти качества и впредь будут помогать им успешно справляться со всеми вызовами.