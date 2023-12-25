Регионы смогут использовать донный грунт для предотвращения чрезвычайных ситуаций

Правительство установит порядок деятельности по восстановлению пропускной способности русел рек, использования извлеченного донного грунта при угрозе или возникновении ЧС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регламентирующий вопросы объявления водных объектов зонами чрезвычайных ситуаций и позволяющий использовать донный грунт для их предотвращения. Документ опубликован.

Теперь при угрозе возникновения ЧС донный грунт можно использовать по решению региональных властей при условии, что он не содержит твердых ископаемых. Порядок деятельности по восстановлению пропускной способности русел рек, использования извлеченного донного грунта при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации установит правительство РФ.

Предложение об использовании донного грунта представил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он предлагал использовать его не только для предупреждения возникновения ЧС, а также для восстановления разрушенных и пострадавших объектов дорожного и жилищного хозяйств.

Как сообщал первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, закон направлен на совершенствование отношений, связанных с охраной водных объектов. Уточняются правила их использования в туристических целях, в целях развития культуры и спорта, а также для организации отдыха детей.

Согласно закону, муниципалитеты должны до 1 марта 2025 года утвердить правила использования водных объектов для рекреационных целей. Правительство РФ установит порядок по приведению до 1 марта 2026 года заключенных до 1 марта 2025 года договоров водопользования для использования акватории водных объектов для рекреационных целей в соответствие с указанными правилами.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования за исключением отдельных положений. В частности, норма об использовании водных объектов при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации вступит в силу с 1 сентября 2024 года.