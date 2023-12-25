25 декабря, 14:55
Военная операция на Украине

Под Крынками российские военные эвакуировали раненую украинскую военнослужащую

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ее бросили сослуживцы

ГЕНИЧЕСК, 25 декабря. /ТАСС/. Российские военные эвакуировали с поля боя под Крынками на левом берегу Днепра раненую украинскую военнослужащую, которую бросили сослуживцы. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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"Наши морские пехотинцы и десантники в стрелковом бою разгромили боевиков киевского режима под Крынками. Поле боя осталось усеяно телами убитых и раненых украинских солдат. Раненая женщина-военнослужащая, заметив в воздухе наш беспилотник, подала рукой просьбу о помощи. Так как свои ее бросили, российские военные ее эвакуировали и оказали медицинскую помощь", - написал он в Telegram-канале.

На прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин рассказал о ситуации в Крынках. Он отметил, что Вооруженные силы Украины в политических целях бросают туда элитные части "на истребление". По словам главы государства, это может быть связано с тем, что украинскому руководству, которое "ездит и клянчит" средства на Западе, нужно показать, что у них есть хоть какие-то шансы на успех в провалившемся "контрнаступлении". 

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