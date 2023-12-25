Путин подписал закон, ужесточающий штрафы за нарушения при перевозке пассажиров

Документ также понижает штрафы за осуществление регулярных перевозок общественным транспортом без маршрутной карты

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность в сфере грузовых и пассажирских перевозок. Документ опубликован.

При этом, закон понижает штрафы за осуществление регулярных перевозок общественным транспортом без маршрутной карты.

Так, теперь вводится ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров и багажа, а также грузов автомобильным или электротранспортом. Штраф для граждан и должностных лиц составит 50 тыс. рублей, а для юридических - 400 тыс. рублей. Такое же наказание будет применяться при распространении информации о незаконных перевозках.

Вносятся изменения в статью 11.14.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Ранее она предусматривала штрафы за взимание платы с пассажиров при перевозке по заказу неопределенного круга лиц. Ранее для водителя штраф составлял 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, для юрлиц - 200 тыс. рублей. Теперь статья будет применяться при перевозке пассажиров и багажа по заказу на условиях, предусматривающих проезд за оплату неопределенному кругу лиц. Штраф за это составит для водителя 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 30 тыс. рублей, для юридических - 300 тыс. рублей.

При заключении договора фрахтования с каждым пассажиром отдельно при заказных перевозках, штраф для для водителя составит 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, а для юрлиц - 200 тыс. рублей. Примечанием к статье уточняется, что индивидуальные предприниматели будут нести административную ответственность за эти нарушения как и юрлица. Как отмечал член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, с 1 апреля 2024 года исключается возможность уплаты штрафа в размере половины его суммы за нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами организованной перевозки группы детей автобусами.

Вместе с тем, закон понижает размеры штрафов за использование для регулярных перевозок пассажиров автобуса, трамвая или троллейбуса при отсутствии карты маршрута, когда ее наличие является обязательным. Так, для должностных лиц он составит 20 тыс. рублей взамен действующих 30 тыс. рублей, а для юридических лиц - 50 тыс. рублей (сейчас 300 тыс. рублей). Штраф для водителя остается на прежнем уровне и составит 5 тыс. рублей.