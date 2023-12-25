Скорая помощь сможет проводить медвмешательство без согласия пациента при угрозе его жизни

Решение о медицинском вмешательстве без согласия пациента ранее принималось консилиумом врачей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий бригадам скорой медицинской помощи проводить медицинское вмешательство без дачи пациентом согласия, когда присутствует угроза для его жизни. Документ опубликован.

Ранее решение о медицинском вмешательстве без согласия пациента (в связи с неспособностью выразить свою волю) принималось консилиумом врачей. Однако, как указывалось в сопроводительных материалах к закону, в условиях оказания скорой помощи вне медучреждения собрать врачебный консилиум невозможно.

Теперь бригады скорой помощи смогут провести медицинское вмешательство вне организации, когда оно необходимо для устранения угрозы жизни человека. При этом медицинские работники смогут проводить его без дачи пациентом (или его законным представителем) согласия на медвмешательство или при отсутствии выраженного отказа от помощи.

В сопроводительных материалах отмечалось, что закон ускорит получение гражданами своевременной и качественной медицинской помощи, а также позволит обеспечить правовую защищенность медработника бригады скорой медицинской помощи.