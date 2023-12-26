В Москве ожидаются снег, гололедица и до минус 1 градуса

Атмосферное давление составит 731 мм ртутного столба

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Облачно, мокрый снег, гололедица и до 1 градуса мороза ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов, ожидаются небольшой снег и гололедица.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до 7 градусов мороза.

Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 731 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности действует в столице и области до 21:00 вторника из-за порывов ветра до 15 м/с, до 21:00 четверга из-за гололедицы.