Дети из ДНР побывали на губернаторской елке на Камчатке

Также они искупались в горячих источниках, покатались на собачьих упряжках и коньках и посетили музеи в Петропавловске-Камчатском

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Дети из поселка Мироновский и города Светлодарска Донецкой Народной Республике (ДНР) посетили Камчатский край в рамках налаженного взаимодействия территорий. Для ребят была подготовлена развлекательная программа, сообщает пресс-служба правительства Камчатки.

"В рамках взаимодействия правительства Камчатского края и подшефных территорий, дети из Светлодарска и Мироновского Донецкой Народной Республики смогли посетить красоты Камчатского края и побывать на губернаторской елке. Мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы ребята получили положительные эмоции, и эта поездка стала для них незабываемой", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона Павла Ясевича.

Для детей с подшефных региону территорий провели обзорную экскурсию по столице Камчатки с посещением краевого музея, "Вулканариума", музея истории "Океанрыбфлот", мотопарка. Гости также побывали на мастер-классах регионального центра развития творчества детей и юношества "Рассветы Камчатки", искупались в горячих источниках, покатались на собачьих упряжках и коньках в ледовом дворце "Вулкан". Организаторы подготовили для детей поездку в конный клуб "Тайга" с катанием на лошадях, нартах и санях, а также экскурсию на подводную лодку в Вилючинске. Также дети побывали на губернаторской елке.

Камчатский край взял шефство над двумя населенными пунктами в ДНР - Светлодарском и Мироновским в конце 2022 года. На территории работает группа Камчатского края, проводится ремонт социальных объектов. Кроме того, регион на регулярной основе формирует и отправляет гуманитарную помощь для жителей подшефных территорий в ДНР, а также ведется работа по организации поездок детей в оздоровительные лагеря.