В Челябинской области из-за снегопада ограничили движение на нескольких дорогах

Мера касается автобусов, грузовиков и такси

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Снегопад стал причиной для ограничения движения автобусов, грузовиков, такси на дорогах регионального значения на юге Челябинской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"На всей территории Челябинской области продолжается сильный снегопад. Самая сложная ситуация на юге области. На данный момент там наблюдаются сильная метель, снежные переметы и нулевая видимость. Вводится временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов", - сказано в сообщении.

Уточняется, что ограничение действует с 09:00 (07:00 мск) до 14:00 (12:00 мск). Оно касается дорог Южноуральск - Магнитогорск, Черноречье - Бреды, Кизильское - Мариинский, Бреды - Синий Шихан, Троицк - Степное, Троицк - Октябрьское, Фершампенуаз - Джабык, Карталы - Анненское, Татищево - Париж.