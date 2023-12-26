В Политехническом музее отреставрировали историческую аудиторию

В частности, специалисты воссоздали систему акустики по технологии XIX века

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Историческая аудитория Политехнического музея, открытая в 1877 году в единственном на тот момент центральном корпусе Музея прикладных знаний, восстановлена с учетом особенности конструкции зала. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы со ссылкой на пресс-службу Единого заказчика в сфере строительства.

Это одно из первых в России помещений, специально спроектированных для научных диспутов и публичных выступлений. Зал площадью 260 кв. м был рассчитан на 480 человек. Его главной особенностью считалась акустическая система, которая обеспечивала слышимость без электрического звукоусиления. После пожара в 1908 году и переустройства аудитории в советское время экспозиционные решения оказались частично утрачены.

Однако реставраторам удалось воссоздать систему акустики, придерживаясь технологии XIX века. Были использованы десятки панелей из папье-маше и сохранившиеся фрагменты гипса. Акустическая система может вновь, как и 150 лет назад, концентрировать звук голоса лектора и приглушать эхо.

Кроме того, специалисты восстановили и модернизировали латунные вентиляционные решетки, представляющие историческую ценность, а также отреставрировали двери, архитектурный декор и дубовый паркетный пол.

Полностью закончить реконструкцию музея планируют в 2025 году. Сейчас специалисты завершают работы на парадной лестнице и в химической лаборатории.

Реставрация и реконструкция Политехнического музея начались в 2013 году, и экспонаты музея переехали на другие площадки. Первоначально планировалось, что работа закончится 2018 году, однако из-за технологических сложностей срок ее окончания был перенесен на 2020 год, а затем еще раз откладывался.