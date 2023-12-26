В аэропорту Челябинска задержали на несколько часов четыре рейса "Победы"

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что в аэропорт для организации работы мобильной приемной и анализа ситуации выехали работники региональной транспортной прокуратуры

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Три рейса авиакомпании "Победа" задержали в аэропорту Челябинска более чем на пять часов, еще одни рейс - более чем на три часа, следует из материалов, опубликованных аэропортом и онлайн-табло аэропорта.

"Рейсы авиакомпании "Победа" ДР6568 Челябинск - Шереметьево, ДР414 Челябинск - Внуково, ДР324 Челябинск - Сочи, ДР550 Челябинск - Санкт-Петербург задерживаются <…> по решению авиакомпании", - сказано в сообщении.

По данным онлайн-табло, рейсы ДР324, ДР414, ДР550 должны были отправиться по расписанию в 05:20 (03:20 мск), 05:30 (03:30 мск) и 05:40 (03:40 мск) соответственно. Время отправки перенесено на 11:00 (09:00 мск). Рейс ДР6568 должен был отправиться в 06:25 (04:25 мск), время отправки перенесли на 10:00 (08:00 мск).

Уточняется, что международный аэропорт "Челябинск" работает в штатном режиме. В условиях снегопада осуществляется постоянная расчистка и обработка взлетно-посадочной полосы и перрона от снега и наледи.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили журналистам, что в аэропорт для организации работы мобильной приемной и анализа ситуации выехали работники Челябинской транспортной прокуратуры.