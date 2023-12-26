В Челябинской области из-за снегопада отменили международный автобусный рейс в Казахстан

На юге области наблюдаются сильная метель, снежные переметы и нулевая видимость

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Сильный снегопад, который продолжается в Челябинской области, стал причиной отмены междугородних автобусных рейсов, а также международного рейса в Казахстан. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"До 14:00 (12:00 мск) отменены междугородние рейсы в Бреды, Чесму, Южноуральск, Магнитогорск, Степное, а также международный - в Казахстан", - сказано в сообщении.

По данным министерства, на всей территории Челябинской области продолжается сильный снегопад. Самая сложная ситуация на юге области, где наблюдаются сильная метель, снежные переметы и нулевая видимость.

Ранее в регионе на нескольких дорогах ввели временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов.