Благовещенску подарят более 1 тыс. залпов фейерверка благодаря соцпартнерам и бизнесменам

Новогодний салют запустят в 21:00 по местному времени 31 декабря

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. залпов прогремит в Благовещенске 31 декабря. Новогодний салют жителям города подарили социальные партнеры и предприниматели, сообщили в городской администрации.

"Прогремит больше 1 000 залпов - 438 высотных на расстоянии от 60 до 170 м от земли и 819 парковых на высоте до 30 м. Небо озарят "пионы", "хризантемы", "парчовые короны", "гвоздики", "мерцающие стробоскопы" и "звезды". Некоторые будут раскрываться сразу в нескольких цветах", - сказали в мэрии.

Новогодний салют запустят над городом в 21:00 по местному времени (15:00 мск) 31 декабря и продлится 5 минут.

Ранее мэр Олег Имамеев в своем Telegram-канале сообщал, что новогодний салют в этом году городу подарили социальные партнеры и предприниматели Благовещенска. Из бюджета на эти цели средства не предусмотрены. В 2022 году в мэрии Благовещенска также отказались от новогоднего салюта. Тогда жителям двух приграничных городов - Благовещенску и Хэйхэ фейерверк подарил Китай.