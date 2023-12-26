В Югре из-за погодных условий задержали 22 рейса

Речь идет об авиарейсах внутри России и в Таджикистан

ТАСС, 26 декабря. В аэропорту Сургута Ханты-Мансийского автономного округа из-за плохой погоды задержали 22 рейса. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.

"Сегодня, 26 декабря, в связи с неблагоприятными метеоусловиями - замерзающие осадки - аэропорт работает по фактической погоде", - отметили в аэропорту. Были задержаны рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Казань и другие крупные города России, а также в Таджикистан.

Согласно Гидрометцентру температура в Сургуте держится в пределах минус 3 - минус 5 градусов при относительной влажности до 99%.