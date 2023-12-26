Летальность от повторного инфаркта снизилась в РФ на 65% с 2019 года

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, "отечественная фармацевтика хорошо сработала"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Летальность от повторного инфаркта в России снизилась на 65% после запуска в 2019 году федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-24".

"По инфаркту миокарда: снижение повторных инфарктов с периодом до проекта и сейчас разница составила практически 35%, а летальность от повторного инфаркта снизилась на 65%, такие цифры говорят сами за себя, что это реальный эффект. Плюс расширение объемов химиотерапии, лучевой терапии, новые радиофармпрепараты, новые иммунобиологические препараты. Я хочу отметить, что отечественная фармацевтика хорошо сработала, так как это позволяет иметь нам надежные поставки лекарственных препаратов, во-вторых, это всегда снижение цены", - сказал министр.

Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" запущен в рамках национального проекта "Здравоохранение" в 2019 году с целью сохранения и продления жизни пациентов с болезнями сосудов и сердца. Проект предусматривает профилактику заболеваний за счет снижения потребления табака и алкоголя, а также мотивации граждан к тренировкам и правильному питанию. Кроме того, предусмотрено переоснащение сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.